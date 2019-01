Schnee blockiert Autofahrer und Urlauber in Österreich

Wien - Der starke Schneefall in den Alpen hat in Österreich zu Straßensperren und Flugausfällen geführt. Westlich von Wien war am Samstag zeitweise eine wichtige Autobahnverbindung blockiert, nachdem zahlreiche Lastwagen auf der Strecke liegen geblieben waren. Auch auf der Tauernautobahn stand der Verkehr kurzfristig still. In Bergregionen mussten einige Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Samstagabend wurde die Zufahrt in das Skigebiet Obertauern südlich von Salzburg untersagt, so das örtliche Tourismusbüro.