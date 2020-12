Wenn es richtig viel schneit, muss geschippt werden. Und das ist nichts für Langschläfer . In den meisten Orten müssen Sie von 7 Uhr bis 20 Uhr die Wege räumen. Am Wochenende dürfen Sie zwei Stunden später starten. Frei sein bedeutet: Auf einem Gehweg müssen problemlos zwei Menschen aneinander vorbei gehen können. Jede Gemeinde entscheidet aber selber, wann die Wege frei sein müssen. Ein Blick in die jeweilige Satzung lohnt also. Mindestens einen Meter, meist sogar noch ein bisschen breiter, muss der eisfreie Streifen also sein. Den Schnee auf das Grundstück des Nachbarn zu werfen, ist natürlich nicht erlaubt. Sollte auf dem Gehweg zu wenig Platz sein, müssen Sie den Schnee auf ihrem Grundstück aufschichten. Sollte es glatt sein, sind Sie zum Streuen verpflichtet. Erlaubt dafür sind Granulat, Split oder grobkörniger Sand. Salz ist in den allermeisten Fällen verboten. Nur bei Eisregen und auf Treppen oder Rampen ist es in manchen Orten erlaubt. Aber sind Sie überhaupt verantwortlich? Grundsätzlich gilt, dass Eigentümer oder Vermieter für freie Wege vor ihren Gebäuden sorgen müssen. Häufig wird diese Pflicht den Mietern übertragen. Dies muss aber im Mietvertrag eindeutig geregelt sein. Wenn Sie nicht selber räumen können, müssen Sie sich Ersatz suchen. Entweder Freunde, Nachbarn oder notfalls einen Räumungsdienst. Denn sollte sich jemand auf einem glatten Weg verletzten, kann das teuer werden. Sie haften dann für mögliche Behandlungskosten. Viele Städte können außerdem Bußgelder verhängen, sollten die Wege nicht ordentlich geräumt sein. In Hamburg kann das bis zu 50.000 Euro kosten. Da greift man doch lieber zur Schneeschippe.