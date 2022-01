Sehen Sie im Video: Heftiger Schneesturm an der Ostküste – US-Präsident Biden steckt in Air Force One fest.





















Die Einsatzkräfte auf der Joint Base Andrews im US-Bundesstaat Maryland mussten ganz schön kämpfen, um das Fahrzeug mit der Treppe zur "Air Force One" zu bringen. Denn das Wetter bereitete US-Präsident Joe Biden einen stürmischen Empfang, als er am Montag per Flugzeug nach Washington D.C zurückkehrte. Ein Wintersturm mit starkem Schneefall und heftigen Winden blies Biden und seinem Gefolge kalt ins Gesicht. Der nationale Wetterdienst warnte vor Unwettern in der Region und bis zu 30 Zentimeter Nassschnee pro Stunde. Wegen des schlechten Wetters mussten die Büros der Bundesregierung in Washington geschlossen werden. Dutzende Schulen in der Region sagten den Unterricht ab oder verschoben den Schulbeginn. Die Behörden warnten vor möglichen Stromausfällen. Die Bürgermeisterin von Washington rief den Schneenotstand aus.

Mehr