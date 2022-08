Bei einer Konferenz in Ägypten ist ein Mann während seiner Ansprache kollabiert und gestorben. Wenige Sekunden zuvor soll er noch den autokratischen Herrscher der Emirate gepriesen haben.

Im Netz machen schockierende Aufzeichnungen einer Konferenz in Ägypten die Runde: Darin ist ein saudischer Geschäftsmann zu sehen, der vor einem Rednerpult und Publikum eine Ansprache hält – und plötzlich mittendrin kollabiert und stirbt.

Bei dem Mann handelt es sich um Mohammad Al-Qahtani. Einem australischen Nachrichtenportal zufolge war er Vorstandsmitglied der Al-Salam Holding Company, einer saudischen Investmentfirma, und lebte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Darüber hinaus hielt er einige Ehrenämter inne und war Sonderbotschafter für gute Zwecke.

Lobende Worte für autokratischen Herrscher

Am Montag sprach er bei der Verantaltung in Kairo, welche den Titel "Zur Unterstützung der Errungenschaften des [ägyptischen] Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi" trug. In seiner Rede pries Al-Qahtani den autoritären Machthaber der Emirate, Mohammed bin Zayed, als "Dekan der Menschlichkeit und Mann des Friedens" an. Nur wenige Sekunden nach seinen Lobpreisungen taumelte er jedoch plötzlich nach hinten und fiel zu Boden. Mehrere Anwesende eilten ihm zu Hilfe.

Anschließend soll Al-Qahtani von Sicherheitskräften in einen Nebenraum des Konferenzsaals gebracht worden sein, wo sein Tod festgestellt wurde. Das geht aus bisher unbestätigten Berichten hevor. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

"Der letzte Atemzug auf Handykamera, jubelnd für Wahnsinnige"

"Was für eine Art zu sterben", kommentierte der "Al Jazeera"-Journalist Saad Abedine das Ableben des Geschäftsmannes auf Twitter. "Der letzte Atemzug auf Handykamera, jubelnd für Wahnsinnige."

An der Konferenz in Kairo nahmen Vertreter:innen internationaler, regionaler und arabischer Organisationen und Vereine teil. Auch einige Botschafter:innen sowie prominente arabische Persönlichkeiten sollen anwesend gewesen sein.

