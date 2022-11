Sehen Sie im Video: Verblüffter Nachwuchs - Sohn sieht seinen Vater das erste Mal ohne Bart

























Ein schockiertes Baby.

Beim Guck-Guck spielen möchte Vater Michael seinem elf Monate alten Sohn Theo zeigen, wie er ohne Bart aussieht.

Den unteren Teil des Gesichts deckt er bis zur Auflösung mit einem Handtuch zu.

Das Kleinkind freut sich offensichtlich über das Spiel.

Doch dann nimmt der Vater das Handtuch weg. Was darauf folgt, ist ein schockierter Gesichtsausdruck.

„Er hat nicht geweint. Ihm fiel einfach die Kinnlade runter und er schaute mich schockiert an.“, sagt Michael gegenüber SWNS.

Kurz nach dem Schock fängt der Kleine an, das Gesicht seines Vaters mit den Händen abzutasten. Es scheint als würde er überprüfen, ob es sich tatsächlich noch um den eigenen Vater handelt.

Theo lässt sich schließlich doch von seinem jetzt anders aussehenden Vater auf den Arm nehmen.

Den Bart lässt Michael jetzt doch wieder wachsen, denn so gefällt er seinem Sohn, sowie seiner Ehefrau Amy am besten.

Dazu sagte seine Frau Amy: “Alle Männer sehen doch mit Bart besser aus. Damit habe ich doch recht, oder?”





Mehr