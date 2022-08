Sehen Sie im Video: Schreckmoment auf ISS: Russischer Kosmonaut muss Außeneinsatz abbrechen. STORY: Zwischenfall bei einem routinemäßigen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation, ISS. Drei Stunden waren bei dem Weltraumspaziergang des Kosmonauten Oleg Artemyev vergangen, drei sollten noch folgen. Allerdings rief die Moskauer Bodenkontrolle ihren Mitarbeiter zurück in die Raumstation, da die Energieversorgung des Raumanzugs abzufallen begann. Daraufhin musste der Kosmonaut umgehend die Luftschleuse der Raumstation ansteuern. Dort angekommen, konnte er die entsprechenden Batterien wieder laden. Der Außeneinsatz diente der Einstellung eines Roboterarms. Nach Angaben der Nasa war Artemyev zu keiner Zeit in Gefahr.

Die Moskauer Bodenkontrolle ruft ihren Kosmonauten Oleg Artemyev umgehend vom Weltraumspaziergang zurück, nachdem die Stromversorgung frühzeitig abzufallen begonnen hatte.

Wegen eines Problems mit seinem Raumanzug hat ein russischer Kosmonaut einen Außeneinsatz auf der Internationalen Raumstation (ISS) abbrechen müssen.

Am Anzug von Raumfahrer Oleg Artemjew habe sich eine Batterie entladen, meldeten russische Agenturen unter Berufung auf die Flugleitzentrale bei Moskau. Auf Befehl von der Erde kehrte Artemjew in die Schleuse der ISS zurück und schloss seinen Anzug an die Stromversorgung an.

Nasa: "Er war in keinerlei Gefahr"

Die Lage sei unter Kontrolle, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. "Er war in keinerlei Gefahr", sagte auch ein Experte der US-Behörde Nasa in der Live-Übertragung des Außeneinsatzes. Der zweite Kosmonaut Denis Matwejew half erst seinem Kollegen beim Einstieg in die Schleuse, dann wurde er selbst zurück in die ISS beordert.

Die Raumfahrer waren gegen 15.53 Uhr MESZ aus der Station ausgestiegen. Ihr Außeneinsatz war eigentlich für eine Dauer von fast sieben Stunden geplant. Unter anderem hätten die Kosmonauten zwei Kameras installieren sollen. Auf der ISS arbeiten derzeit drei Russen, zwei US-Amerikaner, eine US-Amerikanerin und eine Italienerin.