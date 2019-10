Schüsse bei der Eheschließung - zwei Verletzte in den USA

Pelham - Während einer Hochzeitsfeier in einer Kirche im US-Bundesstaat New Hampshire sind zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei von Hochzeitsgästen überwältigt und anschließend festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Demnach wurden die Beamten am Vormittag zu der Kirche in der Stadt Pelham gerufen. Erste Ermittlungen ließen darauf schließen, dass es sich nicht um ein «zufälliges Ereignis» gehandelt habe.