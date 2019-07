Leichtes unkontrolliertes zucken im nacken?

Hallo bin 17 Jahre und habe seit knapp 2 Monaten so ein unkontrolliertes zucken im nacken /kopf/Rücken. Wenn ich zb mit den Füßen wippe habe ich das Problem nicht aber komplett still halten kann ich nicht, dann fühlt es sich nicht gut an und leichte Bewegungen des kopfs sind dann vorhanden, meine Familie sagt aber man sieht es nicht, aber ich fühle es und es fühlt sich auch so an als wenn es zuckt. Ich bin echt am Ende, es nervt so unfass doll... Bitte um hilfe