Schumacher setzt Siegesserie fort

Spielberg - Spitzenreiter Mick Schumacher hat seine Siegesserie in der Formel 3 fortgesetzt und den Vorsprung in der EM-Gesamtwertung ausgebaut. Der 19-Jährige gewann von der Pole Position aus das zweite von drei Rennen an Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Es war der achte Sieg von Prema-Pilot Mick Schumacher in den vergangenen zwölf Rennen und der fünfte nacheinander. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher lag vor dem abschließenden Rennen in Spielberg im Klassement 43 Punkte vor dem britischen Red-Bull-Juniorpiloten Daniel Ticktum.