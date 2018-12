Achtung: Die folgenden Aufnahmen können verstörend wirken.





Diese Praxisfahrt wird die Fahrschülerin, die hier im britischen Nottingham am Steuer sitzt, nie wieder vergessen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Ziel. Dann nähert sich eine Familie an einer Fußgängerampel – und plötzlich rennt ein Kind auf die Straße. Durch die Kollision stößt das Kind auf die gegenüberliegende Fahrbahn, wo ein anderer Wagen gerade noch ausweichen kann. Wie durch ein Wunder steht der Junge sofort auf und bringt sich in Sicherheit. Laut der örtlichen Polizei ist das Kind mit dem Schrecken davon gekommen. Es wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Doch so wie es aussieht, hatte der kleine Junge gleich mehrere Schutzengel dabei. Denn bei der Fahrschülerin handelt es sich um eine angehende Ärztin. Die Medizinstudentin überprüft den Jungen bereits vor Ort auf Verletzungen. Die Geschwindigkeitsgrenze von 60 km/h überschreitet sie laut Fahrlehrer nicht.