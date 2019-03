Im Fall der seit über zwei Wochen vermissten Rebecca aus Berlin, sitzt der erneut festgenommene Schwager der 15-Jährigen seit Dienstag in Untersuchungshaft. Gegen ihn bestehe ein dringender Tatverdacht wegen Totschlags, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit. Der 27-Jährige Verdächtige war bereits in der vergangenen Woche in den Fokus der Ermittler gerückt und festgenommen worden. Grund dafür sollen Widersprüche zwischen seinen Aussagen und Ermittlungsergebnissen gewesen sein. Der damalige Ermittlungsrichter erließ jedoch keinen Haftbefehl, so dass der Mann wieder auf freien Fuß kam. Nachdem die Staatsanwaltschaft Berlin Beschwerde dagegen einlegte, erließ ein anderer Ermittlungsrichter den Haftbefehl. Rebecca hatte nach bisherigen Erkenntnissen bei einer älteren Schwester und deren Familie übernachtet, erschien am Morgen des 18. Februar aber nicht in der Schule. Eine Mordkommission übernahm einige Tage später die Ermittlungen. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Berlin, Mona Lorenz: "Wir gehen davon aus, dass nach so langer Zeit, die das Mädchen jetzt mittlerweile verschwunden ist, auch sehr zuverlässig gewesen sein soll, dass das Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechen geworden ist." Offizielle Informationen dazu, ob es neue Indizien gibt, die den Verdacht gegen den 27-Jährigen erhärten, gab es nicht. Nach Informationen der Bild-Zeitung sollen im Kofferraum eines Autos, das auch von dem Verdächten gefahren wurde, Haare von Rebecca und Faserspuren einer Decke gefunden worden sein, die mit dem Mädchen verschwunden sein soll: "Zu weiteren Angaben, ob es irgendwelche Fasern und Haare aufgefunden wurden, das können wir seitens der Staatsanwaltschaft so noch nicht bestätigen, aus ermittlungstaktischen Gründen." Der Verdächtige hat sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Nach Angaben der Polizei sollen bisher rund 350 Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall eingegangen sein.