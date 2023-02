Sehen Sie im Video: Während der Schwangerschaft übergibt sich bis zu 50 Mal an einem Tag – und nimmt 32 Kilo ab.





















Viele Frauen nehmen während einer Schwangerschaft an Gewicht zu. Nicht so Karee Upendo aus dem US-Bundesstaat Wisconsin.





Die Mutter leidet nicht nur an einfacher Morgenübelkeit wie sie viele Schwangere verspüren – sie übergibt sich bis zu 50 Mal an einem Tag.





Während ihrer ersten Schwangerschaft im Jahr 2006, mit dem inzwischen 16-jährigen Alex, leidet Karee bereits an starker Übelkeit und übermäßigem Erbrechen.

Ein Arzt stellt schließlich die Diagnose: Hyperemesis Gravidarum.

Hierbei handelt es sich um eine extreme und seltene Form der Schwangerschafts-Übelkeit. Betroffene Frauen leiden durch das Erbrechen an Dehydration und verlieren sehr viel Gewicht. Im Gegensatz zu einer Schwangerschafts-Übelkeit geht das ständige Erbrechen über die 16-18 Schwangerschaftswoche hinaus.

Eine Erklärung zur Ursache dieser Erkrankung gibt es bislang nicht.

Karees Wunsch, eine große Familie zu gründen ist jedoch großer als die Angst vor dem ständigen Erbrechen in der Schwangerschaft. 2013 bringt sie Sohn Aven zur Welt, 2019 ist sie schwanger mit Sohn Asher. Bei ihrer dritten Schwangerschaft entsteht durch die Magensäure beim Übergeben ein Loch in ihrer Speiseröhre.

„Ich hatte Leber- und Nierenversagen – ich wäre fast gestorben.“ -Karee ggü. SWNS

Sie muss notoperiert werden und ihr wird eine Ernährungssonde eingesetzt. 2020 wird sie schwanger mit Tochter Lavender. Diese verstirbt jedoch in der 23. Schwangerschaftswoche. Anschließend will Karee aus Angst vor dem Erbrechen nicht noch ein Kind bekommen und schließt mit der Familienplanung ab. Doch im April 2022 wird sie unerwartet schwanger. Karee erwartet nach drei Jungs eine Tochter und entscheidet sich für das Kind.

Auch während dieser Schwangerschaft muss sich die werdende Mutter bis zu 50 Mal am Tag übergeben und ist an ihr Bett gefesselt.

„Es war die schlimmste Schwangerschaft. Ich habe 32 Kilo abgenommen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, das zwei Stunden von meiner Familie entfernt war.“ – Karee ggü. SWNS

Im Januar 2023 bringt Karee eine gesunde Tochter namens Solea zur Welt und für sie steht fest: Es soll nun endgültig ihr letztes Kind gewesen sein.

