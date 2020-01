Beim Brand des Drei-Sterne-Restaurants "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn ist Polizeiangaben zufolge ein Schaden im siebenstelligen Bereich entstanden. Der Altbau des Restaurants im Hotel "Traube Tonbach" stehe in Vollbrand, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Sonntag. "Es wird wohl komplett herunterbrennen." Das Haupthaus konnte gerettet werden, verletzt wurde niemand. Das Restaurant im Schwarzwald ist bekannt für seine exzellente deutsch-französische Küche.

Die Brandursache ist bisher noch nicht bekannt. In der Nacht zum Sonntag schlug ein Brandmelder im Küchenbereich an. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien bereits offene Flammen zu sehen gewesen. In diesem Gebäude des Hotels sind keine Menschen untergebracht, wie der Polizeisprecher sagte. Da der Rauch auch ins Haupthaus des Hotels gezogen sei, hätten 63 Gäste dieses zunächst verlassen müssen. Am frühen Morgen brannte das Restaurant noch.

In einem Facebook-Posting teilte die Inhaber-Familie mit: "Mit großem Bedauern müssen wir mitteilen, dass heute Nacht in unserem historischen Stammhaus in Tonbach ein Feuer ausgebrochen ist. Im Moment ist es unfassbar und ein großes Unglück, doch wir werden es als Chance betrachten. Während der Löscheinsatz noch andauert, sind wir überglücklich, dass weder Gäste noch Mitarbeiter zu Schaden gekommen sind. Wir als Inhaberfamilie und das gesamte Team danken den vielen Kräften vor Ort von Herzen für ihren schnellen Einsatz!"