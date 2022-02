Sehen Sie im Video: Schweigeminute für die in Rheinland-Pfalz erschossenen Polizisten









Mit einer Schweigeminute wurde in Berlin der beiden am Montag in Kusel getöteten Polizisten gedacht. Vor dem Bundesinnenministerium kamen am Freitagmorgen Vertreter des Ministeriums und der Polizei zusammen. Auch an anderen Orten Deutschlands wurde zeitgleich der beiden Beamten gedacht. Die 24-jährige Polizistin und ihr 29-jähriger Kollege waren in der Nacht zum Montag bei einer Routinekontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen worden. Zwei Tatverdächtige wurden am Dienstag verhaftet. Sie sitzen wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Ermittler vermuten, dass die Tat der Versuch gewesen sein könnte, Wilderei zu vertuschen.

