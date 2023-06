von Jacqueline Haddadian Dass zunehmend Kinder in der Schule noch Windeln tragen, soll Pädagog:innen zufolge mitunter auf die Bequemlichkeit der Eltern zurückgehen. Lehrkräfte sind über die "bedenkliche Entwicklung" besorgt.

In der Schweiz kommen Schüler:innen bereits mit vier Jahren in die Primarschule, was in etwa der Grundschule in Deutschland entspricht. Da könne es vorkommen, dass einige noch Windeln tragen, sagt Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), gegenüber der Schweizer Tageszeitung "20 Minuten". Aber nicht nur junge Kinder würden in Windeln die Schulbank drücken. "Wenn Elfjährige mit Windeln in die Schule kommen, ist das eine bedenkliche Entwicklung", so Rösler.

Die "Windelthematik" wird immer mehr zum Problem an Schweizer Schulen. Pädagog:innen beobachten die Entwicklung mit Sorge. "Lehrpersonen sind nicht dafür da, die Windeln ihrer Schülerinnen und Schüler zu wechseln. Das geht zu weit", sagt Rösler. Der Schweizer Sonntagszeitung zufolge gebe es Inserate, in den. Eltern an pädagogischen Hochschulen nach Wickelpersonal suchen. So werde etwa per Aushang "eine Dame, welche unseren 5-jährigen Sohn auf Abruf Wickeln gehen könnte."

Eltern lassen ältere Kinder Windeln tragen, um am Wochenende ausschlafen zu können

Auch die Entwicklungspädagogin Rita Messmer wird derzeit "überrannt mit Anfragen", erzählt sie. Sie merke, dass die Zahl der Kinder, die an der Schule Windeln trügen, "extrem gestiegen" sei. Sie hätte in ihrer Praxis einen elfjährigen Patienten gehabt, der noch Windeln trüge – weil er schlichtweg nie gelernt hätte, allein auf die Toilette zu gehen.

Dass immer mehr Schulkinder Windeln tragen, liege Pädagoginnen zufolge an der zunehmenden Bequemlichkeit der Eltern. Windeln werden heute für Kinder bis 57 Kilogramm tragen, "werden immer angenehmer und lassen sich wie normale Unterhosen tragen", sagt die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm. Eltern würden ihren Kindern etwa Windeln anziehen, um am Wochenende auszuschlafen. "Das ist ein komplett falsches Signal" so Stamm.

Windeln in Schulen können zu Mobbing führen

Gleichzeitig könne der Umstand, dass Kinder im Primarschulalter mit Windeln tragen würden, auf körperliche Beeinträchtigungen, Vernachlässigung oder eine extrem belastete Familiensituation hindeuten, sagt der Psychotherapeut Felix Hof. Für ihn berge das Tragen von Windeln in der Schule eine weitere Problematik: "Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden diese Kinder gehänselt oder gemobbt. Die Überforderung der Lehrkräfte macht dann die Unterstützung des Kindes und seiner Eltern noch schwieriger", sagt er.

Quellen: "20 Minuten", "Sonntagszeitung"