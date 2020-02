Schweiz: Wartungsarbeiten legen Notfallnummern lahm

Asbest in altem Putz und Fensterkitt?

Hallo, Asbest soll teiweise in altem Fensterkitt und altem Putz sein. Das haben wir nicht gewusst und von daher letztes Jahr gründlich renoviert. Das heißt alle Tapeten mal runter und neu tapeziert. Beim Abreißen haben wir ordentlich am Putz gekratzt, damit auch alles ab ging. Teilweise waren richtige Löcher in der Wand, wo der Putz so herausbrach. Die Decken haben wir auch abgespachtelt. Weiß jemand, was da freigesetzt werden konnte? Zudem wurden neue Fenster eingesetzt. Die Rahmen wurden aus der Wand gesägt. Kann da Asbest freigesetzt worden sein, falls der Kleber asbesthaltig war?