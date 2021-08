Schwere Waldbrände in Südfrankreich: Tausende Menschen in Sicherheit gebracht

In Südfrankreich sind tausende Bewohner und Touristen aufgrund von schweren Wald- und Buschbränden evakuiert worden. Betroffen sind vor allem die Orte Grimaud und La Môle – beliebte Urlaubs- und Touristenregionen.

In Südfrankreich sind tausende Anwohner und Touristen wegen eines schweren Waldbrandes in Sicherheit gebracht worden. Nach Angaben der Behörden am Dienstag wurden nahe dem Badeort Saint-Tropez mehrere Campingplätze evakuiert. Rund 750 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Starker Wind behindert die Löscharbeiten.

Südfrankreich: Evakuierung rund um Grimaud und La Môle

"Tausende Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, es gibt aber keine Opfer", sagte eine Feuerwehrsprecherin des Verwaltungsbezirks Var an der Côte d'Azur, wo sich im August viele Urlauber aufhalten. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden vor allem Bewohner und Touristen rund um die Orte Grimaud und La Môle in Sicherheit gebracht.

Der Kampf gegen die Flammen sei "sehr schwierig", sagte die Feuerwehr-Kommandantin Delphine Vienco. Starker Wind fache die Flammen an, die sich mit hoher Geschwindigkeit ausbreiteten. Das Feuer war am Montag ausgebrochen, die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz.

Einer der größten Waldbrände in diesem Sommer

Die Präfektur rief die Menschen auf, die Straßen zwischen dem Golf von Saint-Tropez und der Gemeinde Bormes-Les-Mimosas für Rettungskräfte freizuhalten. In der Region hält sich derzeit auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in seiner Sommerresidenz Fort de Brégançon am Mittelmeer auf. Innenminister Gérald Darmanin wollte sich im Tagesverlauf vor Ort ein Bild von der Lage machen.

Den Behörden zufolge handelt es sich um einen der größten Waldbrände in Frankreich in diesem Sommer. Das Land war bisher weniger betroffen als andere Mittelmeer-Anrainer. In den vergangenen Wochen war es unter anderem in Griechenland, der Türkei, Italien und Algerien zu verheerenden Waldbränden gekommen.

Sehen Sie im Video: Drohnenaufnahmen aus der türkischen Touristenregion Bodrum zeigen die Folgen der verheerenden Waldbrände. Teilweise ließen die Flammen nur Mondlandschaften zurück. Teile des Mittelmeerraumes wurden vergangene Woche von der heißesten Hitzewelle seit Jahrzehnten heimgesucht.