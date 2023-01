Sehen Sie im Video: Schwester André – bislang ältester Mensch der Welt mit 118 Jahren gestorben.









STORY: Abschied von einer Rekordhalterin. Die französische Nonne Schwester André galt bislang mit 118 Jahren als der älteste Mensch der Welt. Nun ist sie verstorben, wie die Leitung ihres Seniorenheims am Dienstag im französischen Toulon mitteilte. Bei einem Geburtstagsbesuch im Jahr 2021 war sie gefragt worden, wie ihr die Feier gefallen habe: "Sehr, sehr, sehr. Weil ich alle wiedergesehen habe, die ich liebe. Ich danke dem Himmel dafür, dass er mir diese Menschen geschenkt hat." Geboren wurde sie als Lucile Randon am 11. Februar 1904. Vierzig Jahre später trat sie in einen katholischen Orden ein, erlebte zehn Päpste und drei französische Republiken. Im vergangenen Jahr überstand sie eine Infektion mit dem Coronavirus. Die Gerontology Research Group führte sie bis April vergangenen Jahres als älteste lebende Europäerin und ab dann als ältesten lebenden Menschen. In diese Fußstapfen ist nun die Spanierin Maria Branyas Morera getreten, mit ebenfalls stolzen 115 Jahren.

