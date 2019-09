Der frühere Pressesprecher von US-Präsident Donald Trump Sean Spicer ist zurück im US-Fernsehen. Allerdings völlig anders, als man ihn sonst so gesehen hat. Spicer hatte einen Auftritt bei "Dancing with the Stars". Und tanzte zu einem Song der Spice Girls in einem neongrünen Rüschenhemd. Dabei zeigte er vollen Körpereinsatz. Spicer war von Januar bis Juli 2017 Pressesprecher des Weißen Hauses. Nach mehreren Kommunikationspannen und Konflikten mit Journalisten und Verantwortlichen im Weißen Haus war er zurückgetreten. Ihm war immer wieder vorgeworfen worden, irreführende oder falsche Informationen zu verbreiten. So bezeichnete er Berichte über die Zuschauerzahlen bei Trumps Vereidigung als "absichtlich irreführend" und sprach von dem größten Publikum, das jemals bei einer Vereidigung dabei war. Diese Behauptung war nachweislich falsch. US-Präsident Donald Trump kommentierte Spicers Auftritt bei "Dancing with the Stars" auf Twitter durchaus wohlwollend. Nach seinem Auftritt wurde Spicer gefragt, wie sich seine Tanzeinlage von seinem Job im "Weißen Haus" unterschieden habe: "Ich habe kein einziges Mal lindgrün getragen. Normalerweise hatte ich eine Krawatte, so dass es auch keine offenen Hemden gab. Das ist eine ganz andere Sache. Eine ist wirklich Kopfarbeit, wenn man versucht, Informationen zu sammeln und eine Botschaft rauszubringen. Hier geht es um Rhythmusgefühl, daran bin ich nicht so richtig gewöhnt. Ich versuche nicht, irgendwas zu verarbeiten oder zu heilen. Ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Ich freue mich darauf und es macht mir Spaß." Zu Spicers Auftritt gab es durchaus kritische Kommentare. Einige vertraten die Ansicht, dass eine umstrittene politische Persönlichkeit nicht Teil einer familienfreundlichen Fernsehshow sein sollte. Von den tänzerischen Fähigkeiten einmal ganz abgesehen.