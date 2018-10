(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Sprecherin Generalbundesanwaltschaft Frauke Köhler, Statement der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe: "Die Kommunikation belegt, dass die Beschuldigten sich zusammengeschlossen haben, um gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge nicht nur auf Ausländer sondern insbesondere auch auf politisch Andersdenkende zu verüben. Die Kommunikation belegt, dass die Beschuldigten sich bereits intensiv darum bemüht haben, sich Schusswaffen zu besorgen. Und die Kommunikation belegt auch, dass die Beschuldigten planvoll vorgegangen sind. So wissen wir, dass, aus Sicht der Beschuldigten, der 14. September, die Übergriffe vom 14. September auf der Schlossteichinsel ein Probelauf sein sollte, für eine Aktion die sie für den 3. Oktober beabsichtigt haben. Was sie im Einzelnen für den 3. Oktober beabsichtigt haben, wissen wir nicht. Das ist etwas, was wir jetzt im Rahmen der weiteren Ermittlungen von uns versucht wird, weiter aufzuklären." // "Die Beschuldigten gehören der Hooligan-Szene, der Neonazi-Szene und der Skinhead-Szene im Raum Sachsen an. Sie sind in dieser Szene fest verwurzelt. Das mag wohl auch der Grund sein, weshalb sie sich selbst als führende Personen in dieser Szene, in der rechtsextremistischen Szene, in Sachsen sehen."