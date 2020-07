Sehen Sie im Video: Sechs Monate Corona in Deutschland – und die Angst vor der zweiten Welle.





Am 27. Januar 2020 meldet Deutschland seinen ersten bestätigten Corona-Fall. Ein Mitarbeiter eines bayerischen Autozulieferes hat sich bei einer Kollegin aus China mit dem neuartigen Virus angesteckt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigt sich am Tag darauf besorgt, aber optimistisch. Man sei gut vorbereitet, so Spahn. "Wir nehmen das Virus sehr, sehr ernst, dürfen aber nicht hektisch werden. Und das finde ich sehr wichtig, sowohl bei unserer täglichen Arbeit als auch in der Informationspolitik. Denn für übertriebene Sorge gibt es keinen Grund." Die Hoffnung, dass Deutschland einer Pandemie entgeht, zerschlägt sich gut einen Monat später. Nach einer Karnevalssitzung im nordrhein-westfälischen Gangelt gibt es einen zweiten Ausbruchs-Cluster - und der ist nicht so schnell unter Kontrolle zu bringen, wie der erste. Ob feiernde Jecken oder Skiurlauber, wer das Virus von woher mit sich bringt, lässt sich oft nicht mehr nachvollziehen. Um die Pandemie einzudämmen, werden EU-Binnengrenzen geschlossen und Großveranstaltungen abgesagt. Fußballfans müssen draußen bleiben, trotz Angeboten, die sich als wirklich lukrativ erweisen - Klopapier und Nudeln werden angesichts von Hamsterkäufen zur heißbegehrten Ware. Und um überhaupt da dran zu kommen, müssen die Menschen in Deutschland sich an neue Regeln gewöhnen. Erst heißt es nur: Abstand halten, später führen alle Bundesländer nach und nach eine Maskenpflicht ein. In Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt ab Ende April: nicht mehr oben ohne. Schutzkleidung und Masken für medizinisches Personal sind unterdessen knapp. Die Angst, dass auch die Krankenhauskapazitäten nicht ausreichen könnten, ist groß. Anfang März werden die die ersten Covid-19-Todesfälle in Deutschland gemeldet. Am 18.3. wendet sich die Bundeskanzlerin in einer seltenen Fernsehansprache an die Bürgerinnen und Bürger. "Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt." Wenige Tage später kommt der bundesweite Lockdown. Geschäfte, Restaurants, Friseure - fast alle Läden müssen schließen. Menschen, die in unterschiedlichen Haushalten leben, dürfen sich nur zu zweit treffen. Eine Mehrheit befürwortet die strengen Maßnahmen, doch mit der Verlängerung des Kontaktverbots wächst auch der Unmut. Es gibt Proteste gegen die Einschränkungen von Grundrechten oder eine angebliche Impfpflicht. Dabei ist ein Wirkstoff oder ein Medikament gegen die Virusinfektion auch über ein halbes Jahr nach seiner Entdeckung noch nicht in Sicht. In Deutschland sind sechs Monate nach dem ersten Corona-Fall die meisten Einschränkungen wieder gelockert worden. Die Binnengrenzkontrollen sind aufgehoben, Urlaub auf Mallorca ist ebenso wieder möglich, wie ein Besuch im Restaurant. Clubs und Konzerthäuser müssen allerdings weiter warten. Viele Betriebe bangen um ihre Existenz, trotz eines Hilfspakets, das die Bundesregierung auf 130 Milliarden Euro beziffert. Und die Sorge vor einer zweiten Welle ist nicht gebannt. Im Juni sorgten Massenausbrüche in Schlachtbetrieben für Schlagzeilen. Inzwischen wächst auch die Angst, dass Urlaubsrückkehrer das Virus im Gepäck haben könnten. In vielen Ländern steigen die Infektionszahlen bereits wieder an.