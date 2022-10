Sehen Sie im Video: Ein einzigartiger Moment - Seelöwe umarmt einen Teenager beim Tauchen





















Ein einzigartiger Moment: Ein Seelöwe umarmt einen Teenager beim Tauchen





Hier kommt ein Seelöwe einem Teenager ganz nah.





Der 15-jährige Ethan Becker machte gemeinsam mit seinem Vater Chuck, Urlaub an der Küste von Mexiko.





Sie beschließen, dass sie gemeinsam auf einen Tauchausflug wollen.





Während des Tauchgangs entdecken sie einen Seelöwen.





Dieser schwimmt ganz nah an Ethan heran.





Als der Vater realisiert, dass sein Sohn nicht in Gefahr ist, fängt er an, diesen Moment mit seiner Unterwasserkamera zu filmen.





Das Tier will mit Ethan spielen.





Der Seelöwe umarmt den Jungen und schwimmt ein paarmal um ihn herum.





Anschließend inspiziert er Chucks Taucherflossen, bevor er wegschwimmt.





„Ich war so euphorisch in diesem Moment, dass ich fast vergessen habe, den Schnorchel zu benutzen.“

Ethan gegenüber SWNS





Ethan und Chuck erzählen nach dem Ereignis, dass sie diesen Moment nie wieder vergessen werden.





Im Nachhinein sagt Ethan:





„Wenn ich zurückblicke, hätte ich definitiv mehr Angst haben sollen. Doch hätte ich irgendwann nochmal die Chance, so etwas zu erleben, würde ich sie nutzen.“ –

Ethan gegenüber SWNS

Mehr