Semenya scheitert mit Einspruch vor Sportgerichtshof

Arbeitsvertrag

Guten Abend Ich habe bei einem Vorstellungsgespräch am Ende ein Personalbogen mit allen von mir Angaben auch Angaben von PDL wie Entlohnung Stellenumfang in Stg. pro Tag und pro Monat usw. unterzeichnet (am 15.04.19) wir haben aber über Weihnachts- und Urlaubsgeld nicht geredet, habe es nachfragen zu vergessen. Ich habe zugesagt und ab 01,05.19 soll ich mein neue Job anfangen. Heute 20.04.19) habe ich mein Arbeitsvertrag bekommen erstens wahr ich schockiert was dort gestanden ist : wenn ich bis 4 Woche aufgelistete Unterlagen nicht abgebe werde ich gemahnt und nach 2x wird eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro netto fällig die monatlich vom Lohn einbehalten wird bis die Unterlagen vorliegen. Danach habe ich gelesen Sonstige Leistungen " Es werden keine Sonderzuwendungen, wie: Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld gezahlt" Ich verdiene viel weniger wie in der letzte Klinik. Meine Frage ist was ich machen kann, kann ich bevor ich anfange die Stelle Kündigen? Wenn ja wie schreibe ich das? Ich bitte Sie um Hilfe. Danke