Ein Fallschirmsprung aus einer Höhe von 15.000 Metern.





Hierbei handelt es sich nicht um einen Profisportler, sondern um einen 90-Jährigen Briten aus North Yorkshire.





Das ist jedoch nicht sein erster Sprung aus dieser Höhe.





Ort einblenden: Skydive Hibaldstow, Großbritanien





Vor 70 Jahren gehörte Frank Ward zum Fallschirmsprungregiment.





Pünktlich zu seinem 90. Geburtstag spring er zusammen mit einem anderen Ex-Wehrdienstleistenden im Tandem.





Er lässt sich von einer Freundin trotz Bedenken überreden.





„Der Fall war absolut großartig. Es war erschreckend, aber gleichzeitig war es großartig.“ – Frank Ward





Der Sprung dient allerdings nicht nur zum Spaß.





Durch den Sprung kommen 2000 Pfund an Spenden zusammen.





Das Geld wird an das Altersheim gespendet, in welchem seine Ehefrau seit 18 Monaten wohnt.





Motiviert wurde er durch den Gedanken, seiner Ehefrau einen neuen Rollstuhl ermöglichen zu können.





„Auf Altersheimen wird dieses Jahr besonders viel Druck liegen. Sie haben genügend Probleme durch den Personalmangel. Jetzt kommen ebenfalls Probleme durch die Heizkosten dazu.“ – Frank Ward





Helfen zu können hat ihn motiviert, den Sprung nochmal zu wiederholen.





Mit einer so großen Anteilnahme und der Bereitwilligkeit zu spenden, hat er jedoch nicht gerechnet.

