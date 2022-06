Sehen Sie im Video: Sensationsfund – Schiffswrack einer der berühmtesten Schiffe des 17. Jahrhunderts gefunden.

























ulian und Lincoln haben Geschichte berührt – Geschichte, die beinahe die Entwicklung der Nation verändert hätte.

Es ist eine maritime Sensation. Das Wrack eines der berühmtesten Schiffe des 17. Jahrhunderts wurde vor der Küste von Norfolk im Vereinigten Königreich entdeckt.

Private Taucher hatten die Überreste des Kriegsschiffs Gloucester gefunden, das vor 340 Jahren auf eine Sandbank aufgelaufen war.

Das Schiff war am 6. Mai 1682 gesunken.

Mit an Bord der künftige König James II.

Während eines Sturms lief das Schiff auf eine Sandbank auf, den gefährlichen Kurs hatte der König selbst gegen den Rat des Kapitäns empfohlen. Mehrere Hundert Besatzungsmitglieder starben, der zukünftige König konnte sich hingegen retten.

Die Brüder Julian und Lincoln Barnwell, zwei Drucker aus Norfolk, hatten das Wrack bereits 2007 gefunden, doch der Fund wurde bis heute geheimgehalten, unter anderem weil die Historiker, die mit der Bergung der Funde betraut waren, illegale Schatzsucher fürchteten.

Niemand sonst wusste davon, nur wir. Und dann denkst du, was nun?

Aufgrund des Alters und des Ansehens des Schiffes, des Zustands des Wracks, der bereits geborgenen Funde und des politischen Kontextes des Unfalls wird die Entdeckung von der Meeresgeschichtsexpertin Prof. Claire Jowitt von der University of East Anglia (UEA) als die wichtigste maritime Entdeckung seit der Mary Rose bezeichnet. Die Mary Rose, ein ähnlich bedeutendes Kriegsschiff, war bereits im 19. Jahrhundert entdeckt worden.

Für das Frühjahr 2023 ist eine große Ausstellung geplant, die die vielen Fundstücke aus dem Wrack - darunter die Glocke, die die Identität des Schiffes bestätigt - zeigen wird. The Last Voyage of the Gloucester: Norfolk's Royal Shipwreck 1682, läuft vom 25. Februar bis zum 25. Juli 2023 im Norwich Castle Museum & Art Gallery

Zu den geborgenen und konservierten Artefakten gehören Kleidung und Schuhe, Navigations- und andere professionelle Marineausrüstung, persönliche Gegenstände und viele Weinflaschen.

Mehr