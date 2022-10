Rettungskräfte am Einsatzort in Seoul

120 Tote und viele Verletzte bei Halloween-Feiern in Seoul

Schwere Massenpanik 120 Tote und viele Verletzte bei Halloween-Feiern in Seoul

Bei Halloween-Feierlichkeiten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist es zu einem schweren Unglück gekommen. 120 Menschen wurden im Gedränge getötet, zahlreiche weitere verletzt.

Bei Halloween-Feierlichkeiten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist es zu einem schweren Unglück mit vielen Toten und Verletzten gekommen. Mindestens 120 Menschen seien umgekommen und 100 weitere verletzt worden, berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Behördenangaben.

Die Tragödie ereignete sich im Ausgehviertel Itaewon, wo sich am Samstagabend eine große Menge zum Feiern versammelt hatte. In einer schmalen Straße nahe eines Hotels wurde es offenbar so eng, dass zahlreiche Menschen zerdrückt wurden.

Leichen auf der Straße in Seoul

142 Rettungsfahrzeuge waren in dem Gebiet im Einsatz. Bilder zeigen, wie Dutzende abgedeckte Leichen auf der Straße liegen. Zunächst waren mindestens 59 Tote gemeldet worden, von denen 46 Menschen laut Behörden vor Ort für tot erklärt wurden, 13 weitere später im Krankenhaus. In diesem Jahr fanden in Südkorea erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder Halloween-Feiern statt.

Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol berief ein Notfallmeeting ein. Der Bürgermeister von Seoul, Oh Se-hoon, der sich derzeit in Europa befindet, bricht seine Reise ab, um wegen des Unglücks umgehend heimzukehren.