Die Polizei in Mailand beschäftigt ein Vorfall sexueller Übergriffe auf Frauen in der vergangenen Silvester-Nacht (Symbolfoto)

Nach sexuellen Übergriffen auf Frauen, darunter auch deutsche Touristinnen, in der Silvester-Nacht in Mailand hat die italienische Polizei knapp 20 junge Männer als Verdächtige identifiziert. Die Frauen sollen versucht haben, sich mit Schlägen zu verteidigen.

Neun junge Frauen, darunter auch Deutsche, hatten berichtet, dass sie in der Silvesternacht auf der zentralen Mailänder Piazza del Duomo von Gruppen junger Männer sexuell belästigt worden seien. Die Mailänder Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Auf Grundlage der Bilder von Überwachungskameras, Einträgen in Online-Netzwerken und Zeugenaussagen konnte die Polizei "drei Gewalt-Episoden" gegen Frauen ausmachen. Die Ermittler durchsuchten am Dienstagmorgen mehrere Objekte in Mailand und Turin. Demnach handele es sich um 18 italienische und ausländische Jugendliche und junge Männer im Alter zwischen 15 und 21 Jahren, teilte die Polizei der norditalienischen Stadt am Dienstag mit.

Eines der Opfer der sexuellen Übergriffe hatte der italienischen Nachrichtenagentur Ansa gesagt: "Wir haben versucht, sie wegzuschieben, meine Freundin hat sie geschlagen und geohrfeigt, aber sie haben gelacht und uns weiter angegriffen. Ich hatte 15 Hände auf mir." Laut Ansa zählten auch zwei 20-jährige Touristinnen aus Deutschland zu den Opfern.

Die Übergriffe nähren die Sorge wegen Gewalt gegen Frauen in Italien, wo pro Woche durchschnittlich zwei Frauen getötet werden, meist von ihrem Lebensgefährten oder Ex-Partner.

Vorfälle in Mailand erinnern an Silvester-Nacht in Köln

Außerdem erinnern die Vorfälle an die Silvesternacht 2015/2016 in Köln. Damals hatte es rund um den Hauptbahnhof und den Dom massenhaft sexuelle Übergriffe gegen Frauen sowie andere Straftaten wie etwa Diebstähle gegeben. Die Taten waren aus einer großen Menge heraus verübt worden. Viele Beschuldigte waren nordafrikanischer Herkunft. Die Ereignisse sorgten bundesweit für Entsetzen und emotionale Debatten.