Jemandem vor seinem Geburtstag schon zu gratulieren, geht gar nicht. In Deutschland ist das eine absolute Unsitte und soll Unglück bringen. Aber wie sieht es in anderen Ländern mit dem Aberglauben aus? Japan: In der Nähe von Leichenwagen treiben sich angeblich böse Geister herum. Wer seine Daumen vor ihnen versteckt, kann seine Eltern vor einem frühzeitigen Tod bewahren. Daher stecken viele Japaner beim Anblick eines Leichenwagens die Daumen in ihre Hosentaschen. Türkei: Niemals sollte man jemandem in der Türkei Messer oder Scheren in die Hand geben. Der Aberglaube besagt, dass man mit dieser Person ansonsten streiten wird. Messer und Scheren werden deshalb immer zuerst hingelegt und nicht direkt übergeben. Großbritannien: Wenn Briten einer Elster begegnen sagen sie „Good Morning Mister Magpie. How is your Ladywife today?“ Übersetzt heißt das „Guten Morgen Herr Elster. Wie geht es ihrer Frau heute?“ Der Aberglaube besagt, dass Elstern immer als Paar auftreten. Eine einsame Elster bedeutet daher Unglück. Also immer artig grüßen! Schottland: Sollten Sie mal zu einer schottischen Hochzeit eingeladen sein, dürfen sie eines nicht tragen: Grün. Die Farbe gilt als Unglücksbringer für die frische Ehe. Die grüne Krawatte und das grüne Sommerkleid sollten Sie unbedingt im Schrank lassen. Island: Die isländische Bevölkerung glaubt, dass Elfen, Feen und Trolle ihre Insel bewohnen. Man legt größten Wert darauf, sie nicht zu erzürnen. Darum werden selbst neue Straßen um Elfenfelsen und Elfenkirchen herum gebaut. Polen: Wenn Frauen ihre Handtasche auf den Boden stellen, verlieren sie Geld. In polnischen Restaurants eilen manchmal sogar Kellner herbei, wenn sie das Unglück sehen. Dann kommt die Handtasche auf einen Hocker oder wird über den Stuhl gehängt. Auch wenn Sie jetzt lächeln mögen: Auf Reisen können Sie nun Aberglaube-Fettnäpfchen gekonnt umschiffen.