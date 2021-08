An der Technischen Universität Darmstadt haben laut Polizeiangaben sieben Personen Lebensmittelvergiftungen erlitten. Eine Person schwebt in Lebensgefahr.

An der Technischen Universität in Darmstadt haben sich am Montag offenbar mehrere Menschen vergiftet. Wie die Polizei in der südhessischen Stadt mitteilte, traten bei sieben Menschen "schwere gesundheitliche Probleme bis hin zu Vergiftungserscheinungen" auf, nachdem sie in einem Gebäude der Hochschule am Standort etwas gegessen oder getrunken hatten. Die Polizei startete einen Großeinsatz, die Ermittlungen waren am Nachmittag in vollem Gange.

Anzeichen deuten auf Lebensmittelvergiftung hin

Die Beamten warnten weitere potenzielle Betroffene vor Unwohlsein und "bläulichen Verfärbungen der Extremitäten". Bei Auftreten derartiger Symptome solle sofort einen Notarzt gerufen werden. Aber auch Menschen, die am Montag in dem Universitätsgebäude L201 etwas gegessen oder getrunken hätten, sollten einen Arzt aufsuchen.

Nach Angaben der Ermittler hatten die sieben Menschen, bei denen Vergiftungserscheinungen auftraten, verschiedene Lebensmittel und Getränke in dem Gebäude L201 zu sich genommen. Einem Bericht der Hessenschau zufolge haben sich die Betroffenen im Institut für Materialwissenschaft am TU-Standort Lichtwiese aufgehalten und dort Lebensmittel zu sich genommen, die mit einer nicht näher bezeichneten Chemikalie durchsetzt gewesen seien. Die Polizei ermittelt, ob diese Lebensmittel aus einem Automaten oder einer Teeküche stammen. Die Gefahrenquelle werde derzeit durch Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte ermittelt. Weitere Details zu dem Geschehen veröffentlichte die Polizei zunächst nicht.