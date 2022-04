Sehen Sie im Video: Siebenjähriger bekommt coole Superhelden-Handprothese – jetzt kann er endlich Fahrrad fahren.





















Der siebenjährige Jacob Hyatt bekommt seine lang ersehnte Handprothese im Iron-Man-Stil.





Bereits seit seiner Geburt fehlt dem Jungen aus England die linke Hand.





Schon früh erklärt seine Mutter Bernice ihrem Sohn, dass es gut ist, anders zu sein.





Zitat Wochit Minute 0:20-0:41: “Ich habe Jacob beigebracht, dass er bereits in jungen Jahren selbstbewusst sein soll. Er sollte in einen Raum hereinkommen und sagen “schaut her, hier bin ich” und wissen, dass er anders, aber auch einzigartig ist. Er soll dies zelebrieren und mit Stolz heraustragen, sodass es jeder sehen kann.





Es gibt viele Dinge, die der Junge nicht allein meistern kann – deshalb soll eine neue bionische Prothese helfen.





“Der Superheldenarm hat definitiv einige Dinge erleichtert. Jacob kann zum Beispiel jetzt zwei Dinge gleichzeitig festhalten, mit seinen Legos spielen, Fahrrad fahren und viele kleine Sachen, wie die Tür öffnen und gleichzeitig seinen Rucksack festhalten. Die Prothese hat ihm einiges ermöglicht, aber er muss noch vieles lernen. Er muss lernen, zwei Hände zu haben. Es ist ein Prozess, aber er macht das wirklich toll und es hilft ihm sehr.”





Als Jacob zum ersten Mal seine Superhelden-Prothese anprobiert, will er sie gar nicht mehr ablegen.





“Die erste Anprobe war toll. Er war so aufgeregt. Wir sind in das Zimmer gekommen und überall waren Superheldenarme, sogar einige Mitarbeiter haben solche Prothesen getragen. Der Mann, den wir getroffen haben, war super. Jacob war sehr selbstbewusst. Er saß an dem Tisch wie ein großer Junge und deshalb habe ich mich ein wenig zurückgezogen. Er hat quasi sein eigenes Meeting gehalten.”





“Ich war sehr glücklich und gleichzeitig auch sehr aufgeregt. Vor lauter Freude habe ich geschrien als ich ins Bett gegangen bin.”





Doch ein Problem gibt es: Die Prothese ist sehr teuer und die Familie kann sie sich nicht leisten.





Deswegen startet Mutter Bernice eine Spendenaktion, um die Prothese finanzieren zu können.





Insgesamt mehr als 14 Tausend Pfund sind für die Prothese im Iron-Man-Stil gesammelt worden und Jacob kann endlich seinen Superheldenarm tragen.





So hat sich Jacobs Traum, genau wie seine Freunde sicher Fahrrad fahren zu können, endlich erfüllt.

