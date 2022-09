Ein Sportwagenfahrer ist mit seinem Boliden von der Straße abgekommen und im Gegenverkehr gelandet. Die Bilanz: Fünf Verletzte und ein hoher Sachschaden.

Auf einer Bundesstraße in Siegen in NRW sind bei einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Auf dem Zubringer zur Autobahn 45 kam am Samstagabend ein 25 Jahre alter Sportwagenfahrer mit seinem Wagen von der Straße ab und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort sei er mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammengeprallt. Der 25-Jährige wurde laut Polizeiangaben leicht, seine ebenfalls 25 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Der 51-Jährige und eine 40 Jahre alte Mitfahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt, der 30 Jahre alte Beifahrer des Mannes erlitt schwere Verletzungen.

Polizei stellte Auto und Führerschein des Unfallfahrers sicher

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 25-Jährige offenbar in einer Kurve zu stark beschleunigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro. Fotos vom Unfallort zeigen den zerstörten Lamborghini. Den Sportwagen und den Führerschein des 25-Jährigen stellte die Polizei sicher.

Unfall in den Niederlanden Auto-Mechaniker nimmt 3-Millionen-Ferrari auf Spritztour – und setzt ihn an einen Baum 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Unfallfrei kostet ein Ferrari Enzo um die drei Millionen Euro. Vielleicht lohnt sich sogar eine Reparatur, sofern diese möglich ist. Mehr

In der Galerie: 400 Exemplare des enorm teuren Ferrari Enzo gab es weltweit – jetzt ist es erst einmal einer weniger. Denn einen der Luxus-Sportwagen erwischte es in der niederländischen Provinz Utrecht am helllichten Tag.

Lesen Sie bei stern Plus: Er wohnt in einer einfachen Seitenstraße am Rand von Neuruppin – und vor der Tür steht der protzige Lamborghini. Philip Geißler lädt Videos auf Youtube hoch, in denen er "Fortnite" spielt, denen dann mehrere Millionen folgen. Ein Geschäftsmodell, das seinen Nachbarn ein Rätsel bleibt.