Bei einem Hallenbrand in Simmersfeld ist eine Person mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden (Symbolbild)

Bei einem Hallenbrand in Simmersfeld ist ein Millionenschaden entstanden. Die Löscharbeiten dauern an.

Ein Feuer in einer Fertigungshalle eines Betriebs in Simmersfeld (Landkreis Calw) hat am frühen Montagmorgen einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Ein Mensch ist mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei mitteilte.

Löscharbeiten in Simmersfeld dauern an

Das Feuer breitete sich demnach von einer Anlage an dem Gebäude rasch auf die gesamte Halle aus. Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Gebäude in dem Industriegebiet. Die Brandursache war bislang unklar. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch den gesamten Vormittag an, so die Polizei.

