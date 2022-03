Der Botanische Garten von Singapur

1. Wie im Science-Fiction-Film: Spaziergang durch die "Gardens by the Bay"

Im Vergleich zu anderen asiatischen Metropolen wie Hanoi oder Bangkok ist Singapur sehr modern, neu manchmal fast künstlich. Das muss man mögen – aber selbst wer kein Fan von moderner Architektur ist, wird von den "Gardens by the Bay" fasziniert sein. Die riiiiiiesige Parkanlage direkt hinter dem "Marina Bay Sands"-Hotel (das aussieht wie ein riesiges Schiff), ist vor allem bekannt für ihre "Super-Trees". Die Stahlgerüste in Baumform sind vollgepackt mit Pflanzen und erinnern an die Umgebung im Film "Avatar". Jeden Abend, um viertel vor acht und eine Stunde später, findet eine beeindruckende Lichtershow rund um die "Super-Trees" statt, die du dir ganz umsonst anschauen kannst. Und keine Sorge: Auch im Sommer ist es in Singapur um diese Zeit schon dunkel. Denn da die Stadt nah am Äquator liegt, weichen Sonnenauf- und Untergänge nicht viel voneinander ab. Aber auch außerhalb der Lichtshow lohnt sich ein Besuch in der 52 Hektar großen, grünen Oase: Vom eigenen kleinen Urwald bis zur Orchideenfarm lässt sich hier Staunen und Entspannen. Der Besuchermagnet ist zudem der Botanische Garten der Stadt, der schon 1822 gegründet und seit den 1960er-Jahren immer weiter ausgebaut wurde. Lohnt sich!

