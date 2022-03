Sehen Sie im Video: Die Rückkehr der Otter – Polizei sperrt in Singapur Straße für Tierquerung













STORY: Huups, was ist denn hier los? Auf einer mehrspurigen Straße in Singapur wurde kürzlich der Verkehr angehalten, weil eine Gruppe von Ottern auf die andere Straßenseite gelangen wollte. Unterstützung bekamen die Tiere von der Polizei, die normalerweise Wache vor dem Präsidentenpalast hält. Die zahlreichen Otter sind die Folge der Bemühungen des Stadtstaates, die Umweltverschmutzung zu bekämpfen und das Ergebnis der Wiederaufforstungen. Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass die Otter in den letzten Jahren ein Comeback erlebt haben und nun wieder häufiger zu sehen sind. So wie diese Tiere, die von jemandem gefilmt wurden, der in einem Bus unterwegs war. Der Verkehr wurde erst dann wieder freigegeben, nachdem auch wirklich das letzte Tier die Überquerung der Straßen geschafft hatte.

