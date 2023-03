Sehen Sie im Video: Sitz machen? Von wegen! Angebundener Hund geht samt Bank stiften.





















Diesen Hund kann auch eine Sitzbank nicht aufhalten.

Der Inhaber der einer Bäckerei im englischen Bridport, teilt das lustige Überwachungsvideo auf seiner Facebook-Seite.

So erweist sich die Bank vor dem Geschäft als keine gute Möglichkeit zum Anbinden:

Das Herrchen dieses Hundes rennt verzweifelt hinterher und versucht seinen Hund wieder einzufangen.

Das Video teilt der Besitzer jedoch nicht zur Belustigung. In erster Linie möchte er weitere Kunden warnen:

„Dies ist tatsächlich das zweite Mal in vier Jahren, dass dies passiert ist. Unsere Bank ist sehr leicht. Bitte binden Sie Ihren Hund nicht an unsere Bank!“

Es wurden bereits Hundeharken zum Festbinden von Hundeleinen angebracht, doch diese muss der Mann übersehen haben.

