Blauer Himmel, Sonnenschein, entspannter Hiphop Reggae aus den Boxen, – klingt nach einer gemütlichen und alltäglichen Autofahrt, wenn sich da nicht plötzlich auf der Nebenspur eine skurrile Szene vor einem eröffnen würde: Ein LKW rast die Autobahn entlang, während unter seinem Anhhänger ein Auto klemmt. Der Fahrer des LKWs scheint davon nichts zu merken und zieht unbeirrt das eingeklemmte Auto seitwärts mit sich. Aber es wird noch skurriler, denn aus dem Fenster der eingeklemmten Limousine winkt jemand.

Polizei untersucht den Vorfall

Ein vorbeifahrender Fahrer filmte die ungewöhnliche Szene, die sehr an den Actionfilm "The Fast and the Furious" erinnert. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt, berichtete 5 Chicago.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Tri-State-Autobahn im US-Bundesstaat Illinois. Die Polizei sperrte kurzzeitig zwei Fahrspuren der Autobahn, um den Vorfall untersuchen zu können.

Quellen: 5 Chicago, YouTube