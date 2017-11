Es passierte am Mittwoch bei der Urteilsverkündung des UN-Kriegsverbrechtribunals in Den Haag gegen sechs bosnische Kroaten. Einer der Angeklagten, der 72-jährige Slobodan Praljak protestierte erst lautstark und sagte "Ich bin kein Kriegsverbrecher. Ich lehne dieses Urteil ab." Dann legte er den Kopf in den Nacken und trank aus einer kleinen Flasche. Seine Anwältin sagte daraufhin, ihr Mandat habe womöglich Gift genommen. Daraufhin unterbrach der Vorsitzende Richter die Sitzung. Am Gerichtsgebäude in Den Haag fuhr ein Krankenwagen vor, Sanitäter eilten in den Gerichtssaal. Einige Zeit nach dem Vorfall meldete das kroatische Staatsfernsehen, dass Praljak gestorben sei. Während des Bosnienkrieges war er Militärchef der bosnischen Kroaten. Das Gericht hatte am Mittwoch die im Mai 2013 verhängte 20-jährige Haftstrafe gegen ihn bestätigt.