Etwas zu früh sind diese Feierwütigen auf dem New Yorker Times Square dran. Aber für eine perfekte Silvesterparty darf nichts dem Zufall überlassen werden - auch nicht die Flugfähigkeit der traditionellen Konfettiwolken. Schließlich müssen von den Häusern rund um den beliebten Platz im Herzen der US-Metropole mehr als 900 Kilogramm Papierschnipsel von Hand verstreut werden. Der Konfettitest ist längst selbst zu einer beliebten Touristenattraktion geworden - Partystimmung inklusive. In der Silvesternacht werden hier voraussichtlich rund eine Million Menschen das Neue Jahr begrüßen. Voll dürfte es dieses Jahr aber auch wieder auf der Partymeile in Berlin werden. Am vorletzten Tag des Jahres sah es auf dem Gelände am Brandenburger Tor noch überschaubar aus. Am Montagabend werden auf der Straße des 17. Juni aber wieder zahlreiche Gäste erwartet, wie die Veranstaltungssprecherin Anja Marx erklärt. "Wir erwarten, dass es wie immer sehr, sehr voll wird. Das heißt, man kann es nie so genau sagen, wie gesagt, es hängt sehr stark vom Wetter ab. Dieses Jahr soll es mild sein, wenn es trocken bleibt, ist natürlich auch sehr schön, freut uns alle. Es wird sehr, sehr voll sein, und ich kann nur allen sagen, sie sollen frühzeitig anreisen, wenn sie einen vorderen Platz haben wollen, weil mehrere Hunderttausend werden es auf jeden Fall sein morgen Abend." Wie schon in den Vorjahren gilt wieder ein strenges Sicherheitskonzept. Eigenes Feuerwerk, Glas und spitze Gegenstände sind verboten, große Taschen und Rucksäcke dürfen nicht mit aufs Festivalgelände gebracht werden. Um Fahrzeuge abzuhalten, sind rund um die Meile sind Betonpoller aufgebaut worden. So soll der Start in 2019 mit Höherfeuerwerk und Liveshows sicher gelingen.