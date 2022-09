Sehen Sie im Video: US-Soldat kommt nach 10 Monaten zurück – und sein Hund rastet aus.

























Herzerwärmender Moment: Ein US-amerikanischer Soldat ist nach 10-monatiger Trennung wieder mit seinem Hund vereint.





Das Wiedersehen der beiden hält seine Frau Mina in einem Video fest.





Curtis Ruckey musste zu einem Einsatz, als sein Hund Yondu noch ein Welpe war.





Normalerweise ist er nur drei bis fünf Wochen unterwegs – es war also die längste Trennung von dem mittlerweile zweijährigen Australian Cattle Dog und seinem Herrchen.





"Ich konnte ehrlich gesagt nicht aufhören zu weinen, als ich meinen Hund und meinen Mann endlich wieder vereint sah. Ich glaube, ich habe bei ihrem Wiedersehen mehr geweint als bei meinem eigenen Wiedersehen mit ihm.“ – Mina





Das geliebte Haustier hat sich also nicht nur an sein Herrchen erinnert, sondern ist auch unglaublich aufgeregt ihn zu sehen. Eine Erleichterung für Curtis und seine Frau Mina, die im Bundesstaat Connecticut, im Osten der USA, leben.





