Sommer kehrt zurück - mehr als 30 Grad erwartet

Offenbach - Der Herbst geht in die Pause: In dieser Woche soll es in Deutschland wieder hochsommerlich werden. Lediglich Nebelfelder am Morgen in der Nähe von Gewässern deuten noch darauf hin, dass der Sommer eigentlich vorbei ist, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach berichtet. Teils knackten die Temperaturen die 30-Grad-Marke, und die Sonne scheine unermüdlich. Morgen sei es meist sonnig und trocken, nur über dem südlichen Bergland schauere und gewittere es vereinzelt. Es werde fast überall zwischen 27 und 32 Grad warm - außer an der Nordseeküste, dort soll es kühler sein.