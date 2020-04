Sehen Sie im Video: Gesundheitsminister Jens Spahn informiert über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland.





O-TON Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Der Ausbruch ist - Stand heute - wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden. Ich finde, eine sehr wichtige, ermutigende Zahl ist auch die, dass seit dem 12.04. täglich mehr Menschen genesen, als wir neu Infizierte haben. Wir haben im Moment über 80.000 Genesene von gut 130.000, die sich bisher nach den Zahlen des Robert Koch Instituts infiziert haben. Bei der Bewältigung der Corona-Epidemie schneidet Deutschland im internationalen Vergleich gut ab. Das macht uns demütig, aber nicht übermütig. Das ist ganz, ganz wichtig. Insofern begrüße ich es, dass sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin entschieden haben, die bestehenden Auflagen nur vorsichtig und schrittweise zu lockern." Lothar Heinz Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts: "Die Reproduktionszahl, die wir errechnen, liegt aktuell im Durchschnitt in Deutschland bei 0,7. Natürlich gibt es auch hier regionale Unterschiede, und bei der derzeitigen Dynamik können wir keine Engpässe prognostizieren. Das ist der aktuelle Stand, und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Und zurzeit haben wir eine Positivenrate der Tests von rund neun Prozent. Das heißt also, wir sind der Ansicht, dass wir die Tests noch strategisch besser einsetzen können, das müssen wir auch in der Zukunft. Dadurch, dass wir so viel Testkapazitäten haben, können wir den Einsatz aber auch ausbauen."