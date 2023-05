Das Meerestier mit der Bezeichnung "Blauer Drache" wurde in Spanien gesichtet

von Nicolas Kaufmann In Spanien sorgt das Auftreten eines seltenen Meerestieres für Aufsehen: der "Blaue Drache" wurde nach mehr als 300 Jahren an der Küste gesichtet. Das kleine Meerestier dürfte sich nun wieder verstärkt ausbreiten.

"Blauer Drache" – das klingt nach einer Figur aus einem Kinderfilm oder nach einem chinesischen Fabelwesen. Tatsächlich verbirgt sich dahinter aber ein echtes Lebewesen. Die seltsame Kreatur mit dem wissenschaftlichen Namen Glaucus atlanticus wurde nun wieder in Spanien gesichtet.

Wie "Costanachrichten" mit Bezug auf die Fachzeitschriften "Mediterranean Marine Science" und "Quercus" berichtet, ist das Meereslebewesen vermehrt im Raum Torrevieja an der Costa Blanca im Südosten Spaniens aufgetaucht. Ein Biologenteam spricht von einem "außerordentlichen Fund, der den geheimnisvollen Nimbus um die Präsenz des kleinen wirbellosen Meerestiers noch vergrößert", zitiert "Costanachrichten". Die Anwesenheit sei demnach "eher zufällig".

Zuletzt war der "Blaue Drache" hier im Jahr 2021 wiederholt von Badegästen gesehen worden, weshalb sich Wissenschaftler erneut intensiver mit dem Tier beschäftigen. Abgesehen davon war Glaucus atlanticus jedoch mehrere hundert Jahre von den spanischen Meeresküsten verschwunden. Es wurde im Jahr 1705 vom Wissenschaftler Johann Philip Breyn von der Royal Society aus London auf Ibiza dokumentiert.

Spanien: Steigende Wassertemperaturen ziehen "Blauen Drachen" an

Das wohl zu den Weichtieren gehörende Lebewesen ist drei Zentimeter groß und fällt zum einen durch seine sechs verzweigten Extremitäten und zum Anderen durch seine singulären Farben auf. Der Bauchbereich ist tiefblau und der Rücken in einem schimmernden Silberfarbton gefärbt. Wissenschaftlern zufolge dient diese Farbgestaltung der Tarnung beim Treiben an der Wasseroberfläche.

Der Lebensraum des "Blauen Drachen" sind eigentlich tropische und subtropische Ozeane, wobei sich das kleine Meerestier von quallenartigen Meeresbewohnern wie der Portugiesischen Galeere ernährt. Hat der "Blaue Drache" soeben eine Qualle verspeist, nimmt er in gewisser Weise selbst die Form einer Qualle an. Dadurch kann es durchaus zu einer Verwechselung der beiden Tiere kommen.

Experten zufolge sei der Glaucus atlanticus weniger gefährlich, dennoch sollte man das Tier in Ruhe lassen und nicht berühren. Ein Stich könne durchaus schmerzhaft sein, schreibt das spanische Portal "Murcia Today". Die steigende Meerestemperatur könnte das Tier in Zukunft öfters in die Mittelmeerregion um Torrevieja ziehen. Sichtungen des seltenen Meeresbewohners dürften damit zunehmen.

