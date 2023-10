Mindestens 13 Tote bei Brand in Diskothek in Murcia

Gegen sechs Uhr morgens bricht in einer Diskothek in Spanien ein Feuer aus. Mindestens 13 Menschen sterben.

Bei einem Brand in drei Diskotheken in Spanien sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Feuer in Murcia im Südosten des Landes seien außerdem mindestens vier Menschen verletzt worden, teilte der Notdienst am Sonntag mit. Die Flammen seien gegen sechs Uhr morgens in einer der drei Discos ausgebrochen.

Die Flammen hätten schnell auf die anderen Nachtlokale übergegriffen. Sie seien erst gegen neun Uhr gelöscht worden, hieß es.

Die Behörden schlossen nicht aus, dass die Zahl der Todesopfer weiter ansteigt. Bürgermeister José Ballesta rief eine dreitägige Trauer aus. Die Ursache des Brandes blieb zunächst unbekannt.