Die Präsentkörbe voller Kokain und Haschisch sollten an Weihnachten und zum Epiphaniasfest am 6. Januar verlost werden (Symbolbild)

Die Weihnachtslotterie "El Gordo" begeistert in diesen Tagen Millionen Menschen in Spanien. Eine weitere kuriose Lotterie hat die Polizei nun jedoch gestoppt. Zwei Drogendealer aus Murcia wollten Präsentkörbe voller Drogen, Geld und Schinken verlosen.

Die spanische Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen, die zu Weihachten zwei Präsentkörbe mit Kokain, Haschisch und einer Schinkenkeule verlosen wollten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, vereitelten die Ermittler die ungewöhnliche Lotterie bei einer Razzia in der Stadt Murcia. Die Polizisten durchsuchten ein Drogenversteck, in dem eine Liste mit den Teilnehmern der Verlosung an der Wand hing.

Die beiden Männer, ein Spanier und ein Argentinier, hatten demnach vor, an Weihnachten und am Epiphaniasfest am 6. Januar je einen "Drogenkorb" zu verlosen. "Der Korb enthielt Kokain, Haschisch, Tabak, Bargeld und sogar einen acht Kilo schweren Schinken", erklärte die Polizei. Die Lose kosteten fünf Euro für die Weihnachtslotterie und zehn Euro für die zweite Ziehung.

Polizei beschlagnahmt Marihuana-Pflanzen, Kokain und Haschisch

Neben den Präsentkörben beschlagnahmte die Polizei bei der Razzia nach eigenen Angaben 165 Marihuana-Pflanzen, 33 Halogenlampen für deren Anbau sowie "unterschiedliche Mengen an Kokain und Haschisch".

Aufwändige Präsentkörbe, die meist mit Wein, Schnaps, Schinken und Süßigkeiten gefüllt sind, sind in Spanien ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Sie werden insbesondere von Unternehmen an Mitarbeiter und Kunden verschenkt.