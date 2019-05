Da staunte selbst der Fachmann: Ein Paar aus Granada in Andalusien hörte über längere Zeit ein merkwürdiges Summen in ihrem Haus, besonders in ihrem Schlafzimmer. Das Summen wurde irgendwann so laut, dass das Paar kaum mehr schlafen konnte und ihnen den letzten Nerv raubte. Als die Temperaturen stiegen, sei das Summen sogar noch lauter geworden, erzählte der Imker Sergio Guerrero dem Sender CNN.

Das Paar habe schon vor einem Jahr mehrere Bienen auf ihrem Grundstück registriert und die Behörden verständigt, aber keine Hilfe erhalten. Als das Summen immer lauter wurde, lauschten die beiden irgendwann an der Schlafzimmerwand – und riefen den Imker und Bienenexperten Guerrero zu Hilfe. Der konnte die Schuldigen ausfindig machen – und war schockiert.

Bienen wohl seit mehreren Jahren in der Wand

In der Schlafzimmerwand des Paares fand er ein riesiges Bienenvolk mit rund 80.000 Bienen. Guerrero sagte, er sei überrascht gewesen, dass die menschlichen Bewohner im Haus es so lange schafften, mit derart lauten Nachbarn auszukommen. Der Bienenstock sei so groß gewesen, dass er für mehrere Jahre in der Wand gewesen sein müsse.

Laut Guerrero habe der Bienenstock seine Größe erreichen können, da sich in der näheren Umgebung sehr viele Blumen befänden. Auch die steigenden Temperaturen hätten dazu beigetragen. Es ist aber nicht der einzige Einsatz für den Imker in diesem Jahr gewesen. Laut CNN hat der Spanier mehr Aufträge bekommen als je zuvor. Generell sei die Bienenpopulation in Andalusien aber in einem guten Zustand – dank eines stärkeren Bewusstseins für die Insekten, so Guerrero.

Normalerweise hat ein Bienenvolk eine Population von 5.000 bis 40.000 Bienen. Eine Bienenkönigin kann pro Tag bis zu 1.400 Eier legen.

