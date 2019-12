SPD rüstet sich für Verhandlungen mit Union

Ortsvorsteher meiner Kommune Verweigert mir 6 Wochen vor Antritt den Gebuchten Urlaub

Hallo, ich bin Angestellter einer kleinen Gemeinde in der Pfalz, am 01.12.2019 haben meine Lebensgefährtin und ich zum 09.01.2020 15 Tage Urlaub gebucht. Ich füllte also meinen Urlaubsschein aus und legte diesen meinem Ortsvorsteher vor. Dieser verweigert mir die Unterschrift mit der Begründung, er weiß noch nicht was im Januar an Arbeit ist. Bei nochmaliger Vorlage des Urlaubsscheins 2 Tage später sagte er mir, das meine beiden jüngeren Arbeitskollegen dann schon Urlaub haben. Ich bin 62 Jahre alt und nehme aus Rücksicht meines Jüngeren Mitarbeiters, welcher Vater ist und deshalb nur in den Ferien Urlaub nehmen kann, meinen Urlaub kurzfristig über mehrere Etappen im Jahr. Was kann ich machen?Wie lange vorher muss ich den Urlaub beantragen?