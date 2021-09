Sehen Sie im Video: Spektakuläre Rettung – Football-Fans retten fallende Katze mit Nationalflagge.

























Videos dieser Rettungsaktion verbreiten sich gerade rasant im Netz.





Während eines Football-Spiels retten Zuschauer einer Katze spektakulär das Leben.





Niemand weiß, wie das kleine Tier in das Hard Rock Stadium in Miami kommen konnte.





Die Fellnase klettert im Oberrang bis ans Geländer und droht von dort aus abzustürzen.





Aufmerksamen Zuschauern fällt das hilflose Tier auf.





Die Katze klammert sich an eine Folie, irgendwann fehlt ihr dann aber die Kraft.





Sie stürzt mehrere Meter in die Tiefe.





Durch eine Rettungsaktion retten Fans den Vierbeiner.





Sie spannen eine US-Flagge und federn so den Sturz des Tieres ab.





Nach der gelungenen Aktion halten die Retter die Katze in die Luft.





Diese Bilder erinnern an eine Szene aus König der Löwen, als Affe Rafiki Löwe Simba in die Luft reckt.





Der Jubel der Zuschauer nach der gelungenen Rettungsaktion ist ohrenbetäubend.





Auch im Internet feiern viele User den Zwischenfall im Stadion.





