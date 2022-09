Das Weltraumteleskop "James Webb" zeigt den Planeten Neptun in ungewöhnlicher Genauigkeit. Seine Staubbänder sind deutlich zu erkennen. Doch das ist längst nicht alles.

Eine spektakuläre neue Aufnahme des Planeten Neptun ist mit dem Weltraumteleskop "James Webb" gelungen. Auf dem Bild sind die Ringe des Eisriesen in außergewöhnlicher Deutlichkeit zu sehen, wie die europäische Raumfahrtagentur Esa mitteilte. Auch die Staubbänder um den Planeten herum seien klar zu erkennen.

Eine dünne helle Linie um den Äquator könnte demnach ein Anzeichen für die atmosphärische Zirkulation sein, die Neptuns Winde und Stürme antreibt. Der Nordpol sei für das Teleskop gerade nicht mehr sichtbar. Die Aufnahmen deuteten aber auf eine ungewöhnliche Helligkeit in der Region hin.

"James Webb": teuerstes jemals gebautes Sternenbeobachtungsinstrument

"James Webb" wurde gemeinsam von den Weltraumbehörden in Europa (Esa), den USA (Nasa) und Kanada (CSA) gebaut und war am 25. Dezember an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All gestartet – nachdem es zuvor Kostenexplosionen und immer neue Verschiebungen gegeben hatte. Mitte Juli waren die ersten Aufnahmen des Teleskops veröffentlicht worden und hatten die bislang tiefsten und detailreichsten Einblicke in den Weltraum geliefert.

James Webb-Teleskop Unser neues Bild vom Universum: Erster direkter Blick auf einen Exoplaneten 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Bisher konnte man ihre Existenz nur indirekt beweisen. Dank der Infrarot-Hochleistungskameras des James-Webb-Teleskops und dessen Position im All ist es nun erstmals gelungen, einen Exoplaneten – einen Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems – direkt aufzunehmen. In diesem Bild wird Planet HIP 65426 b, ein Gasriese ohne feste Oberfläche wie Jupiter oder Saturn, in vier Wellenlängen der James-Webb-Kameras dargestellt. Mit Filtern wird das Licht der Sonne, die der Planet umkreist, abgedeckt. Der weiße Stern markiert jeweils die Position dieser Sonne. HIP 65426 b hat etwa die sechs- bis zwölffache Masse des Jupiters. Er ist ein junger Planet – etwa 15 bis 20 Millionen Jahre alt, unsere alte Erde existiert dagegen schon seit rund 4,5 Milliarden Jahren. Astronomen entdeckten den Planeten 2017 mit dem SPHERE-Instrument am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile. Webbs Ansicht enthüllt bei längeren Infrarotwellenlängen neue Details, die bodengestützte Teleskope aufgrund der Erdatmosphäre nicht erkennen könnten. Mehr

Das Weltraumteleskop erforscht die Frühzeit des Kosmos, nur einige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall vor etwa rund 13,8 Milliarden Jahren. Astronomen versprechen sich Rückschlüsse auf die Bildung der ersten Sterne und Galaxien. Außerdem sucht das Teleskop das All nach Exoplaneten ab.

"James Webb" ist das teuerste jemals gebaute Instrument zur Beobachtung von Sternen. Mehr als 15 Jahre dauerte seine Planung, 17 Jahre lang die Konstruktion. Immer wieder kam es dabei zu Verzögerungen und immer wieder erhöhte sich der Preis.

Mehr als einhundert Forschungsgruppen möchten dem Universum mit dem Teleskop große Geheimnisse abringen, sie wurden aus über tausend Bewerbungen für die erste, einjährige Messphase ausgewählt. Zehn Jahre soll das Teleskop in Betrieb bleiben, und jede Stunde Messzeit ist umkämpft.

Quellen: Esa, DPA