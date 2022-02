Sehen Sie im Video: Spektakuläres Landemanöver – Flugzeug droht umzukippen und schlägt fast mit Heck auf.

















Spektakuläres Landemanöver in Großbritannien:





Eine British-Airways-Maschine befindet sich mit 260 km/h im Landeanflug auf London-Heathrow.





Sturmtief Corrie sorgt dafür, dass der Airbus A3-21 in der Luft stark wackelt.





Bei der Landung schwankt das Flugzeug so stark, dass es umzukippen droht.





Dem Piloten ist klar: So kann er nicht sicher landen – und er startet wieder durch.





Dabei schlägt das Heck fast auf den Boden auf – Besatzung und Passagiere entkommen nur knapp einer Katastrophe.





Jerry Dyer, Produzent einer Live-Streaming-Plattform, filmt die unglaublichen Szenen:





„Dieser Pilot hat eine Medaille verdient“.





Wenig später startet der Pilot einen zweiten Versuch und die Landung in London klappt.





Das Flugzeug war am 31. Januar um 10:50 Uhr im schottischen Aberdeen gestartet.





Glücklicherweise sind Passagiere und Besatzung mit dem Schrecken davongekommen.

