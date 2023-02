Sehen Sie im Video: Spektakuläre Zeitrafferaufnahme zeigt den Bau dieser Megabrücke.

















Jahre der Arbeit können wir hier in nur wenigen Minuten bestaunen.

1,2 Milliarden US-Dollar kostet das Projekt I-74 Mississippi River-Brigde.

Die Errichtung der Interstate-74-Brücke. Festgehalten in diesen spektakulären Zeitrafferaufnahmen.

Der Bau der Megabrücke, die die natürliche Grenze zwischen den US-Bundesstaten Illinois und Iowa überquert, wurde mit über 1 Million Bildern von Earthcam dokumentiert.

Die Bilder sind zwischen 2020 und 2022 entstanden.

Die alte Brücke konnte den wachsenden Verkehr nicht mehr bewältigen, 2009 fällt der Entschluss, eine neue, breitere Brücke anstelle der alten zu errichten.

Im Dezember 2021 wurde die Interstate-74 offiziell eröffnet.

Rund 80 000 Fahrzeuge nutzen die acht Spuren der I-74-Brücke täglich, um von dem einen Bundesstaat in den anderen zu gelangen.

